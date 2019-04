Civico10: "I cittadini sono con noi contro i poteri forti"

Dopo l'approvazione all'unanimità del decreto “Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del sistema finanziario”, maggioranza e minoranza ne danno una lettura politica completamente opposta. “Il comunicato dell'opposizione – scrive Civico10 – ci fa rabbrividire. A qualcuno – prosegue la nota – fare squadra, dà fastidio per i propri interessi” ma “i cittadini stanno iniziando a capire chi veramente contrasta, coi fatti, i poteri forti e chi invece li sostiene, spacciandosi per “nuovo”, con le chiacchiere”. Il movimento afferma di stare dalla parte del paese e – conclude il comunicato - “siamo sicuri che buona parte della politica e della cittadinanza è con noi”.