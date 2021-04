Comites ai Capitani Reggenti: eliminare la rinuncia alla cittadinanza d'origine

Il Comites San Marino, nel porgere i propri saluti ai nuovi Capitani Reggenti, auspica l'accoglimento della richiesta di eliminare dalla normativa in tema di cittadinanza la rinuncia alla cittadinanza d'origine, come condizione per acquisire la cittadinanza sammarinese. Il Comites ricorda, in una nota, come fu proprio Sua Eccellenza Venturini, allora Segretario agli Interni, a trasformare la concessione della cittadinanza sammarinese in pratica amministrativa ordinaria, e come il movimento politico di cui Sua Eccellenza Nicolini è rappresentante, abbia condiviso la visione del Comites in tema dei diritti dei cittadini stranieri residenti in Repubblica, per adeguare San Marino agli standard europei.