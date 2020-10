Congresso di Stato: "No a un nuovo lockdown, collaboriamo per evitare restrizioni"

Congresso di Stato

Obiettivo: convivere con il virus e collaborare per evitare nuove restrizioni. Il Governo fa il punto sulla situazione e organizza le attività dei mesi a venire. Al momento, sul Titano, non è prevista l'uscita di un nuovo decreto. Le regole anti-contagio non cambiano, dunque, ma il Congresso lancia un appello ai cittadini per evitare, tutti insieme, un nuovo lockdown.





La situazione del Paese a livello sanitario è sotto monitoraggio. E si lavora a una serie di iniziative, a partire dalla legge sullo smart working, su cui sarà chiesta la procedura d'urgenza. Sul fronte delle imprese, scongiurata una limitazione delle attività come avvenuto durante l'emergenza. "Avremo un approccio oggettivo ai dati - afferma l'esecutivo - tenendo conto dei contagi ma anche delle ospedalizzazioni". Poi un altro invito alla collaborazione con riferimento, ad esempio, allo sport amatoriale: la raccomandazione è di non spostarsi a San Marino in gruppi per praticare attività di contatto non consentite in Italia.

Novità anche sulla scuola, con l'annuncio di plessi aperti per i bambini da 0 a 12 anni anche in caso di lockdown, per supportare i genitori che lavorano. Nel frattempo, si avvicinano le elezioni per le Giunte del 29 novembre da svolgere in sicurezza nelle varie fasi, dai comizi alle urne. E ci si organizza per consentire il voto ai ricoverati per Covid e ai soggetti in isolamento. Diversi gli altri temi trattati, dalle questioni finanziarie con i titoli di debito all'avanzamento del Polo della Moda, la cui apertura è prevista per inizio 2021, dalla programmazione degli eventi culturali per l'anno prossimo all'introduzione dello spagnolo nelle scuole medie e superiori.

Nel servizio, l'intervista al Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini

