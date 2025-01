Contrasto alla denatalità: approvato ordine del giorno di Repubblica Futura

In mattinata ripresi i lavori della sessione di gennaio del Consiglio Grande e Generale che si concluderà alle 13. In esame alcuni ordini del giorno. Il primo in discussione è quello di Repubblica Futura per contrastare la denatalità. Tra le misure proposte, la nomina di una commissione speciale sull'andamento demografico – già avvenuta – ; la definizione di agevolazioni fiscali per le famiglie con figli; l'aumento degli assegni familiari, la rimodulazione dei congedi parentali, senza penalizzazioni per le donne; la modifica della legge sul diritto allo studio ed anche l'esame del tema salariale e del mercato immobiliare. Parere favorevole del Governo. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità con 41 favorevoli.