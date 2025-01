Unanimità in aula su contrasto alla denatalità e piano sicurezza

In apertura di seduta approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, l'ordine del giorno di Repubblica Futura per contrastare la denatalità. Tra le misure previste, la nomina di una commissione speciale sull'andamento demografico – già avvenuta – ; la definizione di agevolazioni fiscali per le famiglie con figli; l'aumento degli assegni familiari, la rimodulazione dei congedi parentali, senza penalizzazioni per le donne; la modifica della legge sul diritto allo studio ed anche l'esame del tema salariale e del mercato immobiliare.

Approvato, anch'esso all'unanimità, l'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza per impegnare il Congresso di Stato a promuovere un dibattito in Commissione sul tema della sicurezza del paese e ad elaborare un piano d’azione concreto e dettagliato in merito. Respinto l'ordine del giorno di Repubblica Futura che sollecitava un riferimento in commissione del Governo, sullo stato di attuazione della legge sul diritto allo studio in particolare in tema di interventi di orientamento universitario. Sul fronte decreti, ritirato dalla ratifica quello sulle sandbox normative.

Il Segretario di Stato Rossano Fabbri, cogliendo orientamenti della stessa maggioranza, ha precisato che sulla materia verrà presentato un progetto di legge ad hoc, chiarendo che ad oggi il decreto, che va verso la decadenza, non ha prodotto effetti. Ratificato invece il decreto in materia di cassa integrazione, con l'approvazione dell'emendamento che preclude l'accesso anche al convivente more uxorio di un percettore della Cig, parificandolo così al coniuge. Ok dell'aula anche al decreto che estende a fine 2025 il permesso di soggiorno provvisorio per l'emergenza Ucraina. 80-85 – ha riferito il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari – i cittadini ucraini profughi attualmente accolti in territorio e oltre la metà sono minori.