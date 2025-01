Dc incontra la maggioranza dopo il Congresso: "Nostra attenzione è alle esigenze della gente"

Sentiamo Gian Carlo Venturini

Con il nuovo anno la Democrazia Cristiana avvia i confronti post-Congresso, insieme a forze politiche e categorie economiche. Oggi al tavolo gli alleati di maggioranza: al centro la mozione congressuale e le cose da fare per il futuro guardando, sottolinea il segretario Gian Carlo Venturini, ai bisogni dei cittadini. Con il "Congresso - afferma -è stata ribadita l'identità del partito, la nostra storia. E la volontà di svolgere un'azione politica maggiormente rivolta alle esigenze della gente, delle famiglie e delle imprese".

Quali sono, ora, i dossier principali su cui puntare? "Per primo - risponde Venturini - l'Accordo di associazione con l'Europa, insieme alla riforma Igr e l'Iva". Altre tematiche sono legate "alla persona e alla famiglia", ad esempio "alcuni progetti di legge depositati". In merito all'intervento sulla casa, prosegue, "ci fa estremamente piacere che alcune considerazioni fatte in campagna elettorale trovino ora rispondenza in un pdl, con la nuova maggioranza".

Primo in scaletta l'incontro con Alleanza Riformista. E' stata poi la volta di Libera, seguita dal Psd e, infine, da Elego che, alle ultime elezioni, correva insieme ad Ar per poi uscire e confluire nel gruppo misto di maggioranza. Nei prossimi giorni i confronti con opposizioni, sindacati e categorie.

Dopo le recenti tensioni in una riunione del Congresso e in Consiglio, Venturini allontana le nubi sul futuro della maggioranza e rilancia. "Al di là delle tensioni che possono, a volte, essere legate più a un fatto personale e non a rapporti politici che compongono la coalizione - afferma Venturini - come maggioranza abbiamo concordato incontri settimanali. Faremo, quindi, il punto sulle diverse tematiche", per valutare gli interventi da portare avanti. In un'ottica, sottolinea il segretario del Pdcs, "di chiarezza, trasparenza e condivisione. Siamo sulla strada giusta".

