Dimissioni Marialaura Marinozzi: "Non sono adatta a questo momento storico e a questo Governo”

“Non sono adatta a questo momento storico e a questo Governo”. Così a Rtv Marialaura Marinozzi sulle sue dimissioni dall'incarico di Direttrice del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, notizia pubblicata oggi da L'Informazione. Dimissioni di cui il Congresso di Stato ha già preso atto con delibera del 9 dicembre scorso. Dopo tre mesi dalla nomina, torna dunque alla guida dello Stato Civile. “Una scelta ponderata – assicura – non me ne sono andata sbattendo la porta. Semplicemente – spiega – la mano libera che mi era stata prospettata all'assunzione dell'incarico, si è poi scontrata con troppi freni all'operatività per ragioni più di natura politica che amministrativa, azzerando di fatto le possibilità di un cambio di passo”.

Nella lettera di dimissioni, Marinozzi aveva anche indicato una serie di priorità come la necessità di riforme: istituzionale, elettorale e del diritto di famiglia, solo per citarne alcune; “pensando – afferma – che l'accordo di associazione con l'Ue fungesse da spinta per attuarle, invece no. Se tutto rimane arenato – scandisce – io non ci sto”. E rincara la dose: “La sensazione è che ci siano persone che stanno bene a lavorare nel caos anziché nell'ordine”.

"E' una separazione consensuale - commenta il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi - ha voluto dire la sua, ma io di fronte alle sfide non mi tiro indietro".

L'interim dell'incarico intanto è passato al Direttore della Funzione Pubblica, Manuel Canti.