Domani Motus Liberi: "Alla cittadinanza interessano i risultati, non il teatrino della politica"

Per Domani Motus Liberi alla cittadinanza interessano risultati e concretezza e non il teatrino della politica. L’unica parola che rispecchia il nostro modo di pensare in questo preciso momento storico - afferma Dml - è “lavorare”. Tre, dunque, le direttrici da seguire: concretizzare progetti utili a reperire le risorse economiche che possano sostenere l’aumento di costi che siamo tutti chiamati a sostenere giorno per giorno; costruire un futuro, investendo sullo sviluppo economico; garantire un comportamento impeccabile delle Istituzioni e della classe politica, per tutelare e consolidare l’immagine del Paese, dentro e fuori i confini.