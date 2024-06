Elezioni San Marino, quando mancano poche sezioni il Pdcs supera il 30%

Quando sono state scrutinate 35 sezioni su 39 il Pdcs risulta in testa con il 33,84% delle preferenze, segue la coalizione Libera/Ps con il 15,90% e il Psd con il 12,18%. 11,73% per Repubblica Futura, 7,26% per Alleanza Riformista, 8.53% per Domani Motus Liberi e seguono Demos al 4,67% e Rete al 5,18%.

Secondo questi dati l'Aula consiliare sarebbe così composta 23 seggi al Pdcs, 10 a Libera/Ps, 8 al Psd, 7 a Repubblica Futura, 4 a Alleanza Riformista, 5 a Domani Motus Liberi, 3 a Rete e 0 a Demos.

Considerando i voti giudicati validi, la soglia di sbarramento al momento è di 802 voti.