Emergenza-casa, caro affitti e residenze atipiche: Libera incontra le Assoconsumatori

le interviste a Matteo Ciacci; Emanuel Santolini, Francesca Busignani e Mirco Battazza

"Le residenze atipiche drogano il mercato degli affitti". E' solo l'ultima denuncia condivisa sull'emergenza casa e su questa l'invito di Libera ad Assoconsumatori a sedere al tavolo per analizzare il fenomeno e individuare soluzioni. Politiche abitative: una priorità per Libera che rivendica quanto fatto: "Abbiamo ottenuto – ricorda il Segretario di Libera, Matteo Ciacci – l'aumento dell'importo finanziabile per il mutuo prima casa a 170mila euro; abbiamo ottenuto il rimborso maggiore sugli interessi, sempre legati al mutuo prima casa; l'Osservatorio del comparto immobiliare, per valutare il costruito, i prezzi, le statistiche e poter fare anche delle analisi. In ultimo, il tema delle residenze atipiche: Libera ha fatto una interpellanza, ha approfondito i dati - 106 residenze atipiche, 52 residenze per pensionati fino al giugno 2023. Noi riteniamo che sulle residenze e sull'impostazione, le verifiche e i controlli legati alle residenze, ci siano degli effetti distorsivi, che devono essere assolutamente calmierati”.

Effetti speculativi per le residenze fiscali, sono il 20% delle 350 concesse nel 2022 – torna a fornire dati il Presidente di Sportello Consumatori, Emanuel Santolini, che allarga la dimensione dell'emergenza abitativa: “Il problema è molto sentito, si allarga anche all'edilizia sociale. Abbiamo all'incirca una cinquantina di famiglie, tra madri single e persone in difficoltà, oltre a pensionati, che hanno fatto richiesta, richiesta che rimane inevasa da lungo tempo, perché mancano mancano gli edifici da affidare”.

L'appello ad agire con concretezza e celerità: “Vogliamo far basta di parlare di aiutare le persone in difficoltà – rileva la Vicepresidente di UCS, Francesca Busignani – e vogliamo realmente fare qualcosa? O facciamo sempre le chiacchiere - soprattutto, in determinati periodi dell'anno - per poi non aiutare veramente le persone di questo Paese, dove e quando hanno realmente bisogno? Gli affitti non possano continuare ad avere questi aumenti; come giusto, d'altro canto, che i proprietari degli immobili siano tutelate a loro volta”.

E parte la chiamata al confronto fra tutti i soggetti in causa: "Devono in qualche modo rivedersi a un tavolo e studiare una strategia comune comune – dice il Presidente di Asdico, Mirco Battazza - cosa non ha funzionato nel passato; cosa invece ha funzionato nel passato? E ovviamente bisogna rimettersi al tavolo, dando la possibilità alle persone di vivere dignitosamente all'interno di una abitazione o comunque un edificio adeguato per le nostre famiglie”.

