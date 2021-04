Ha giurato nel pomeriggio davanti ai Capitani Reggenti il quarto Segretario d’Ambasciata vincitore del concorso pubblico. Giulia Santi, insieme ai tre precedenti vincitori, entra nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. "Una nuova risorsa fondamentale- ha detto il segretario Luca Beccari - per San Marino. Per accrescere le proprie competenze sul piano diplomatico, per portare a termine gli obiettivi strategici di medio e lungo termine".