Europa e turismo accessibile: settimana densa di appuntamenti per San Marino

Saranno giorni all'insegna dei rapporti con l'Europa per il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari. A metà settimana lo attende infatti un nuovo bilaterale ad Andorra in chiave negoziato per l'Accordo di associazione con l'Unione europea, giunto ormai alle battute finali. Incontro che segue di pochi giorni proprio il nono round negoziale che ha visto nuovamente un focus a tre (San Marino – Andorra – Ue) sul Protocollo relativo ai Servizi Finanziari, uno dei dossier più rilevanti: durante l’incontro sono state esaminate le richieste di chiarimenti avanzate dalle delegazioni dei due Stati e sono state presentate congiuntamente - da parte del Titano e del Principato - alcune proposte di integrazione. “Testo ancora al vaglio - ha precisato Beccari - ma è stata accolta la gran parte delle richieste sammarinesi”.

Al termine dei colloqui il Segretario si sposterà subito a Strasburgo per partecipare il 16 novembre alle celebrazioni del 35° anniversario dell'adesione di San Marino al Consiglio d'Europa. Presente la Segretaria generale COE, Marija Pejčinović Burić. La Repubblica consegnerà in dono un'opera d'arte.

In contemporanea agli appuntamenti europei, “Turismo per tutti” in territorio. San Marino e Italia organizzano infatti sul Titano la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile UNWTO. Il 16 e 17 novembre, due giorni di confronto per nazioni, destinazioni turistiche, enti ed imprese. Al Kursaal nuovi parcheggi per persone con disabilità e una rampa di accesso alle sale congressi. Interverranno Ministri ed autorità di diversi Paesi oltre a tecnici ed esperti di organizzazioni pubbliche e private. L'auspicio è di arrivare alla firma del “San Marino Action Plan”, un documento guida per lo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 Onu, e contemporaneamente rendere San Marino un hub permanente per l’elaborazione di politiche di inclusività.