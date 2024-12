Finanziaria: Gatti "Documento con contenuti importanti". Santi "Nessuna discontinuità col passato"

Marco Gatti e Emanuele Santi

il tema centrale della sessione è stata la Finanziaria. "I lavori sono andati e spediti, devo dire che da parte di tutte le forze politiche quest'anno non abbiamo avuto ostruzionismo, anzi ci siamo potuti confrontare, diciamo, su quello che è effettivamente un documento tecnico - ha detto il Segretario di Stato Marco Gatti - ma che ha in sé dei contenuti politici importanti. Adesso a gennaio riprenderemo i lavori su quello che sono gli aspetti normativi, quindi le modifiche normative che le forze politiche vorranno portare avanti e riteniamo che anche lì ci possano essere le condizioni per fare un buon confronto e quindi portare in porto un buon provvedimento di legge".

"Un giudizio completamente negativo rispetto a questa finanziaria che non ha nessun elemento di discontinuità rispetto alle gestioni passate - commenta Emanuele Santi, capogruppo di Rete - e abbiamo ancora una perdita che si aggira sui 30 milioni di euro, quindi non ci soddisfa assolutamente. Non c'è nessun intervento per migliorare questo trend negativo che ci portiamo avanti da anni, ma soprattutto quello che è più sconcertante è che non è stato fatto alcun intervento per limitare l'impatto degli interessi sul debito, anzi si vanno a incrementare. Bilancio ancora negativo, mi auguro che nella legge di sviluppo che avverrà a gennaio - conclude l'esponente di opposizione - si possano dare tutte le risposte per i cittadini".