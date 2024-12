Furti a San Marino, RF: "Il governo apra una riflessione su politiche di contrasto al fenomeno"

Dopo i ripetuti episodi dei giorni scorsi, Repubblica futura interviene sul tema furti. "Apprezziamo gli sforzi delle nostre forze dell’ordine, ci piacerebbe però sapere se il Congresso di Stato - attacca il partito d'opposizione - ha in mente misure per rafforzare la sicurezza in territorio, magari mettendo a disposizione dei corpi di polizia maggiori risorse per contrastare il fenomeno. Non pensiamo che si possa archiviare la cosa - conclude Rf - con il semplice suggerimento di acquistare impianti di sicurezza per le abitazioni o le attività economiche".

C'è poi il riferimento alle residenze atipiche: "Attirare ricchi pensionati a risiedere a San Marino accende un faro per i male intenzionati - sottolinea Rf che poi, quando vengono in Repubblica per compiere qualche atto criminoso, trovano noi cittadini residenti e visitano le nostre case con i pensionati di lusso che magari sono tranquilli al caldo a godersi gli agi fiscali della Repubblica di San Marino. Siamo uno Stato sovrano e pur garantendo la libera circolazione, riteniamo che il governo dovrebbe promuovere celermente una riflessione e fare capire quali politiche intende introdurre".