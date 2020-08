Gestione rifiuti, maggioranza: "Scelta in ottica di risparmio"

La maggioranza spiega la direzione che si sta prendendo in tema di gestione rifiuti, dopo l'ordine del giorno in commissione territorio. Tra le novita', l'introduzione di cassonetti elettronici per l'organico - a Serravalle, Domagnano e Borgo - e isole ecologiche in Centro Storico, con il 'porta a porta' che resta dove gia' attivo. Questo nell'ottica del risparmio e del trattamento dei rifiuti in territorio, riducendo quelli conferiti all'inceneritore. Definisce comunque “indispensabili ulteriori approfondimenti” sulla sostenibilità e fattibilità della scelta, ricordando, fra gli obiettivi, anche quello “di far tornare in capo all'Aass la gestione dei rifiuti come servizio alla cittadinanza evitando che sia smantellata – sostiene la maggioranza - privatizzando i settori pezzo per pezzo, come successo in questi ultimi anni”.