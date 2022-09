Giornata internazionale della pace: il messaggio della Reggenza

Ricorre oggi la Giornata Internazionale della Pace. In questo momento di forte preoccupazione per la situazione internazionale, l'odierna ricorrenza è per noi occasione di reiterare la più ferma condanna alla guerra e di unirci all'accorato appello della comunità internazionale alla pace ed al cessate il fuoco. Ancora una volta chiediamo che cessi ogni atto di violenza, sopruso ed aggressione e che le vie del dialogo e della diplomazia possano prevalere sull'uso delle armi e della forza per dirimere le controversie. Affinchè la pace possa dirsi autentica è necessario, oltre a deporre le armi, anche impegnarsi concretamente per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e per contrastare ogni forma di odio, disuguaglianza e discriminazione.

Ed è proprio sul tema della lotta al razzismo e della necessità di costruire società pacifiche ed inclusive che quest'anno è incentrata la Giornata Internazionale della Pace istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come affermato dal Segretario Generale delle Nazionali Unite, se da un lato i conflitti continuano a colpire il mondo intero, provocando la fuga di interi popoli, crescono purtroppo anche i fenomeni di discriminazione alle frontiere su basi razziali. A ciò deve aggiungersi l'impatto che l’emergenza sanitaria ha prodotto sulla comunità intera ed ancor più su certe fasce della popolazione - in particolare le minoranze razziali - verso le quali, sempre più spesso, sono rivolti discorsi discriminatori, di disprezzo e persino di odio.

Confidiamo che questa giornata possa offrire a tutti la possibilità di riflettere sul forte legame tra pace ed uguaglianza. La nostra Repubblica continuerà ad adoperarsi in ogni sede per contribuire alla difesa ed alla promozione della pace e della non violenza e per contrastare il dilagare di una cultura intollerante e razzista. Con questo spirito, nel confermare l’adesione alla Giornata Internazionale della Pace, rinnoviamo anche il nostro impegno e sostegno ad ogni iniziativa in grado di contribuire alla costruzione di un mondo più giusto, pacifico e solidale.