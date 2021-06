Giovani Democratici Cristiani: Cristina Fiorini eletta nuova vice presidente

Nella serata del 14 giugno il gruppo dei Giovani Democratico Cristiani si è riunito per nominare il proprio vice presidente. Il Presidente Lorenzo Bugli, con l'approvazione di tutti, ha nominato Cristina Fiorini, iscritta dal 2018 al PDCS, che in poco tempo è diventata in breve tempo responsabile della comunicazione del giovanile e membro del consiglio generale.









“Come Giovanile siamo certi che l’incarico assegnato sia alla sua altezza, e siamo pronti a lavorare al suo fianco, a sostegno delle iniziative intraprese dal nostro gruppo” spiegano i GDC in una nota. Carol De Biagi è stata proposta come financial auditor nell'ambito del prossimo Congresso dello YEPP. Mentre Sara Marinelli come responsabile di direzione dei temi di genere equality per il Congresso dell'EDS. È stato inoltre annunciata la creazione di un volume con la storia dei GDC, che partirà dagli anni Cinquanta, e racconterà di tutti i momenti più significativi del Movimento.