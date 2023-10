Governo, clima collaborativo sul rinnovo contratto Pa. Berti: "Novità per una maggiore efficienza"

Proseguono i confronti tra Governo e organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto Pa e del settore pubblico allargato. Il Segretario di Stato agli Interni fa il punto sui lavori e dà conto di un clima collaborativo tra le parti. Avanzata la richiesta ai rappresentanti delle tre sigle di entrare nel merito di una serie di “correttivi che possono portare – sostiene Gian Nicola Berti – verso una maggiore efficienza della Pa e al riconoscimento meritocratico del singolo dipendente”. Il Segretario dettaglia che si parla di “flessibilità oraria per 120-140 ore annuali, "per migliorare l'offerta di servizi al cittadino qualora vi fosse l'esigenza"; e tra le principali innovazioni proposte, la valutazione dell'impegno che i singoli lavoratori prestano nell'esercizio della loro attività. Legando a questo anche la possibilità di avanzamento di carriera”. Sul fronte retributivo l'aumento ipotizzato per il triennio è complessivamente del 6%, spalmato in 1,5% nel 2022 e già in busta paga; il 2,5% per il 2023; e il 2% per il 2024. A questo si aggiungono interventi su anomalie contrattuali da superare; modifiche agli scatti; possibilità di ricorrere alla CIG qualora ci siano momenti di inattività per dipendenti pubblici fino al 3° livello.

Guarda invece ai recenti Annual Meetings di Fondo Monetario e Banca Mondiale a Marrakesh, il Segretario di Stato per le Finanze, tracciando un bilancio molto positivo della partecipazione sammarinese, sia per la caratura delle sessioni in plenaria, sia per il livello degli incontri bilaterali. Focus soprattutto sull'accordo di associazione con l'Unione europea che il Titano sta negoziando insieme ad Andorra: tutte occasioni – spiega Marco Gatti – “per rendere edotti altri Paesi dell'area sulle aspettative di San Marino”. Di particolare rilievo anche l'incontro con Alfred Kammer, Direttore del Dipartimento europeo FMI, dal quale sono arrivati riconoscimenti – fa sapere – per il contenimento della spesa attuato; e in generale la presa d'atto dal Fondo della forte ripresa del settore bancario-finanziario, con l'accordo Ue che può rappresentare un ulteriore motore di sviluppo.

Nel video le interviste a Gian Nicola Berti, Segretario di Stato Affari Interni e Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.