Governo: giuramento il 15-16 luglio, Libera e Psd hanno già deciso i loro Segretari di Stato

Raggiunto l'accordo tra Democrazia e Libertà e la coalizione formata da Libera-Ps-Psd, per martedì 2 luglio è stata fissata la seduta del Consiglio Grande e Generale che si aprirà con la comunicazione della Reggenza circa l’esito della consultazione elettorale del 9 giugno. Seguirà la nomina della giunta permanente per le elezioni e verrà fissata la data della seduta successiva durante la quale è previsto il giuramento. Il Psd intanto ha confermato Federico Pedini Amati, verso il bis al Turismo e Andrea Belluzzi – che passerebbe agli Interni - per le due Segreterie di Stato di sua spettanza, mentre Libera ha designato Matteo Ciacci – in pole per il Territorio - e Alessandro Bevitori, in ballo per Lavoro o Industria. Ore di consultazioni anche per i nomi dei segretari di stato che dovranno essere indicati da Democrazia e Libertà, anche se per Esteri e Finanze pare certa la conferma, per il Pdcs, di Luca Beccari e Marco Gatti. Per le altre tre segreterie targate Dc, in ballo Stefano Canti, Massimo Andrea Ugolini, Teodoro Lonfernini, Mariella Mularoni e Gian Carlo Venturini che uscirebbe dai giochi, qualora scegliesse di puntare al terzo mandato consecutivo come segretario del partito, diventando così il più longevo in assoluto alla guida della Dc. In casa Ar il candidato naturale ad una Segreteria di Stato è Rossano Fabbri, col primato di preferenze ottenute, ma non c'è nulla di definitivo e la scelta dovrà passare dal coordinamento delle varie componenti. Per la squadra di governo, ad ogni modo, c'è ancora tempo visto che il giuramento non avverrà – verosimilmente - prima del 15-16 luglio.