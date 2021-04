I fatti di via Giacomini all'attenzione del Governo: nel pomeriggio incontro con la maggioranza

Prima riunione del Congresso di Stato presieduta dai nuovi Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini collegati con i Segretari di Stato da remoto.

Tra i temi all'attenzione del Governo, come anticipato ieri, anche i fatti di Via Giacomini di cui tanto si discute in questi giorni nel Paese. Vicenda che l'Esecutivo intende affrontare con rigore, avvalendosi degli opportuni strumenti giuridici e democratici, affinché prevalga la verità. Il tutto attraverso indagini scrupolose, e non le voci di piazza, per poi procedere alle contestazioni di eventuali responsabilità, anche sotto il profilo politico: senza fare sconti o favoritismi, - come riporta una nota diffusa ieri - “ma lontani da una insana caccia alle streghe”. Nel pomeriggio a Palazzo Begni confronto allargato con la maggioranza.









Seguiranno aggiornamenti