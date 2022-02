I Giovani DC e la provocazione di Bugli: "Esiste ancora la politica?"

sentiamo Lorenzo Bugli

Esiste ancora la politica? La provocazione del Presidente dei Giovani Democratico Cristiani nasce per rispondere ad una sfida: rimettere al centro i valori. “Assistiamo sempre più alla creazione di comitati elettorali e liste nate ad hoc. Mancano visioni che uniscono”. In questo contesto i giovani DC vogliono fare da pungolo su grandi temi come Europa, sanità, gestione del debito. “Che cos'è la politica? Come si riattiva un processo politico e come si può ripartire attraverso i partiti con un'azione concreta che sappia coinvolgere la gente e risvegliare l'entusiasmo a partecipare alla vita pubblica del paese?”, si domanda Lorenzo Bugli, che risponde alla provocazione iniziale: “Questo è quello che cerchiamo di fare. Quindi esiste la politica”.









“Corrono parallele le vite politiche dei giovani democristiani sammarinesi e di quelli italiani. Stessi argomenti, inquietudini, controversie, ansie. In una parola, lo stesso orizzonte”. Si apre con la prefazione di Marco Follini il libro sulla storia dei GDC, che verrà presentato a marzo. Pagine che parlano di valori e battaglie che hanno caratterizzato il movimento giovanile fin dalla sua nascita, il 5 aprile del 1955. Una storia di impegno civile ma anche di ferite, scontri, contestazioni. Raccontata senza filtri. A fare da fil rouge la voglia di mettersi in gioco. “ Ci sono tanti periodi storici di amori e riconquiste. E' una storia di giovani che hanno a cuore il paese. Bellissimo vedere nel libro come tutti si mettono all'opera con le proprie idee, essendo a volte da pungolo, come stiamo facendo oggi, nei confronti del partito e della politica, proprio perché lì c'è la reale voce dei giovani”. L'attività dei GDC non si è mai fermata ma con l'allentamento delle restrizioni gli appuntamenti internazionali riprendono con maggior vigore. Mercoledì 16, alle 18, la scuola di formazione politica si concentrerà sulle sfide della digitalizzazione con l'intervento on line del Direttore Generale CDU Stefan Hennewig. Sara Marinelli comunica che a Marzo, in Bulgaria, i GDC parleranno di uguaglianza, presentando una mozione sui congedi parentali, mentre dal 17 al 20 febbraio – annuncia Lorenzo Mularoni – a Roma si terrà l'evento dello YEPP su economia, innovazione, sanità e futuro sostenibile. Pronta una mozione dei GDC con i colleghi spagnoli, incentrata su aiuti ai giovani imprenditori. “Con Nuevas Generaciones abbiamo un particolare rapporto di amicizia che stiamo intensificando in vista, il prossimo anno, della Presidenza europea della Spagna” – afferma Bugli. “Per noi giovani è quindi fondamentale iniziare ad intensificare con i vertici del loro partito. Ecco perché lavoriamo insieme nello Yepp, EDS e in tutti gli organismi del partito popolare europeo”.