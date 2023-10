I nuovi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina: le fasi salienti della Cerimonia

Una magnifica domenica di sole, dal sapore estivo, saluta i nuovi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina per il semestre 1° ottobre 2023 – 1° aprile 2024. Subentrano ad Alessandro Scarano e Adele Tonnini, protagonisti di un semestre intenso, con riguardo al sociale e alla cultura, grande attenzione ai temi geopolitici ed ambientali e un vivo interesse istituzionale per la cura dei rapporti bilaterali con l'Italia.

E' l'Alzabandiera in Piazza della Libertà a dare avvio alle celebrazioni, accompagnato dalle note dell'Inno nazionale, eseguito dalla Banda Militare. Il Corteo militare quindi, con marcia decisa, volge a Palazzo Valloni dove la Reggenza riceve l'omaggio del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato. Una cinquantina di illustri ospiti pronti a presentarsi al cospetto della Reggenza per formulare i migliori auspici per il mandato.

Posto d'onore, accanto al Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, per l'Oratore ufficiale, Duarte Pacheco, Presidente dell'Unione Interparlamentare. Una presenza che mette al centro il ruolo dei Parlamenti nella promozione del dialogo come mezzo per raggiungere la pace e lo stato di diritto, in perfetta sintonia con i solidi principi all'essenza del sistema sammarinese. “Valori originari” che “travalicano la dimensione geografica e ci accomunano tutti nella famiglia degli Stati” – sottolinea l'Ambasciatore d'Italia sul Titano, Sergio Mercuri, il primo a prendere la parola in qualità di Vice Decano del Corpo Diplomatico, in sostituzione del Nunzio Apostolico, Monsignor Paul Emil Tscherrig, creato ieri Cardinale da Papa Francesco in concistoro. E' quindi la Reggenza nel discorso di ingresso a ribadire “convintamente la storica posizione della Repubblica in favore, sempre e comunque, dei percorsi di pace che antepongano il dialogo al fragore delle armi”.

Dal Valloni il Corteo Reggenziale si compatta poi per raggiungere a Palazzo Pubblico i Capitani Reggenti uscenti. Applausi accolgono il passaggio sul Pianello. Tra le coppie reggenziali un primo, breve incontro che precede il trasferimento alla Basilica del Santo per la Messa Solenne celebrata dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi.

Al termine della funzione religiosa il ritorno a Palazzo per la parte finale della millenaria Cerimonia: il passaggio dei poteri. L'Orazione ufficiale, dopodiché il Segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti legge la formula latina del giuramento, il sigillo sull'incarico imminente. Infine il culmine delle celebrazioni con lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell'Ordine di San Marino. La Repubblica festeggia i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.