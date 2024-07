Il confronto fra generazioni nel 28 luglio di Libera

Libera celebra il 28 luglio, anniversario della caduta del Fascismo, con due serate di appuntamenti politici e di intrattenimento, per ragionare insieme sul valore della libertà ieri e oggi. Una delle chiavi di lettura, infatti, è il confronto tra generazioni, insieme alle riflessioni sulle guerre in corso, come quella in Medio Oriente. Al Parco Ausa questa sera e domani sera momenti di approfondimenti politico e, in parallelo, divertimento, con comici, musica e ballo. Partecipano anche gli alleati di Ps e Psd.

Si parte stasera appunto con “generazioni a confronto”: i giovani e i meno giovani dialogheranno per trovare insieme una visione per il Paese. Domani invece il dibattito sulla sinistra, tra storia e futuro.

Nel video il collegamento in diretta al Tg San Marino di Mauro Torresi che intervista Giuseppe Maria Morganti (capogruppo di Libera) ed Erica Valentini (Generazione Libera)