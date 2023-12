Il Congresso di Stato intensifica l'attività di fine anno: lavoro, turismo e TLC

“Il Paese è fortemente in movimento. E rispetto agli ultimi 20 anni nettamente più credibile ed integrato”: Mattarella, parafatura dell'accordo Ue e chiusura della legge di Bilancio gli ultimi atti di un anno intenso e di una legislatura che ha visto finora “applicata appieno la logica della resilienza”. Sul bilancio dello Stato, che rimane in equilibrio, il Governo - senza entrare nel merito delle dinamiche politiche - plaude alla prova di maturità dimostrata dai gruppi. "Siamo molto contenti anche come Congresso di Stato per questo lavoro, tecnicamente preparato dal collega Gatti, - ricorda Teodoro Lonfernini - per approvare il più possibile una legge rispondente alle logiche finanziarie ed economiche del Paese e che questo avvenga anche con la condivisione di altri gruppi politici che ieri hanno testimoniato quella maturità".

Lavoro dei pensionati, solidarietà familiare e gestione separata delle contribuzioni poi nel decreto delegato che – spiega il Segretario Teodoro Lonfernini - mette insieme gli sforzi, nel solco della maggior tutela, messi in campo congiuntamente dalle Segreterie di Stato Lavoro e Sanità. "E' arrivato all'ultimo in termini di tempo - dice Lonfernini - però avevamo bisogno di condividere questo passaggio anche con la maggioranza e andarlo ad allineare a quelle che sono le logiche precedenti da cui si muove la legge n.164 (norme sull'occupazione), legge previdenziale e decreti conseguenti, l'allineamento che è stato fatto in termini di negoziato con la Commissione per l'Ue, insomma era una necessità formale dal punto di vista normativo ma molto sentita anche dai nostri concittadini".

Venerdì 22 dicembre il Segretario agli Esteri Luca Beccari sottoscriverà poi un accordo con Telecom Italia per l'adeguamento dell'intero sistema sammarinese di TLC: progetto globale per rete fissa e mobile.

Entro il 20 gennaio prossimo già prevista la presentazione del nuovo Piano Strategico per il Turismo elaborato dal consulente Massimo Feruzzi con il supporto di tutte le Segreterie di Stato. E guarda ai fondi europei, il Segretario Federico Pedini Amati e al 2° bando European Travel Commission che si concluderà a breve ma con ricadute già molto evidenti in Repubblica sulla presenza di turisti stranieri. Plauso del Segretario al lavoro del consulente Stefano Moroncelli. "Stiamo terminando a gennaio 2024 il secondo bando ETC - i due bandi hanno portato un importo pari a 520mila euro come ricaduta economica per la promozione del turismo di san Marino, Marche ed Emilia-Romagna e presenteremo entro febbraio anche il terzo bando ETC su altri settori ma ci auguriamo che ancora una volta si possa portare a casa altre disponibilità economiche su quella piattaforma".

Semaforo verde - pare - inoltre dall'Arabia Saudita sul progetto di riqualificazione dell'ospedale di Stato. Entro gennaio Pedini Amati pronto a volare a Riad per firmare l'accordo per un finanziamento sotto forma di prestito ad un tasso dell'1,5% per almeno 50 milioni. "Ho avuto un parziale semaforo verde - conferma - attraverso messaggi informali in quanto questo progetto è stato già valutato dal Fondo Saudita per lo Sviluppo".