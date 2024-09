Il giuramento di Stefano Manacorda, membro supplente del Collegio Garante

In mattinata a Palazzo il giuramento, davanti alla Reggenza, di Stefano Manacorda: la cui nomina a membro supplente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme era stata approvata nella sessione consiliare di venerdì; dopo un dibattito piuttosto articolato. Nell'occasione era giunto anche il via libera alla nomina di un altro giurista: Antonio Maruccia, che giurerà tuttavia successivamente. Presente alla cerimonia odierna il Segretario di Stato agli Interni Belluzzi. Bipartisan, nel confronto parlamentare della scorsa settimana, il riconoscimento dell'elevatissimo profilo giuridico dei due candidati. Dalle Opposizioni, però, una serie di appunti sul metodo. Era stato anche osservato come con queste nomine 3 membri su 6 del Collegio Garante siano esperti in diritto penale, e non in diritto costituzionale.