I segretari di Stato Federico Pedini Amati e Luca Beccari hanno incontrato il parlamentare greco Haris Theoharis: un meeting diviso in due sezioni. Nella prima parte l'Onorevole ellenico è stato ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti. In seguito a Palazzo Begni l'incontro vero e proprio, in cui si è parlato del rapporto tra i due Stati e delle lezioni imparate durante l'emergenza pandemica.