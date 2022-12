Il veto di Mosca gela l'Osce, ma la Polonia difende il 'suo' vertice

Mosca gela il vertice dell'Osce, che si è concluso a Lodz senza dichiarazione finale.” Per San Marino- dice il Segretario Beccari- l'occasione di ribadire il proprio messaggio”.

Iniziata al buio, in segno di solidarietà con i continui blackout in Ucraina, l'Assemblea Osce chiude - a causa del veto russo - senza dichiarazione finale, nonostante i tentativi di mediazione della presidenza polacca. La vendetta di Mosca sarebbe collegata alla decisione di Varsavia di rifiutare il visto per l'ingresso in Polonia al ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, che bolla sui social l'evento come un flop. “Sono stati difesi i principi dell'organizzazione” risponde il ministero degli esteri polacco.

E proprio nel suo intervento alla ministeriale, il Segretari agli Esteri Luca Beccari ha ribadito l'unicità della piattaforma paneuropea, la cui forza risiede nella capacità di trovare compromessi. Sull'aggressione all'Ucraina il Segretario ha ricordato l'adozione, per la prima volta, delle misure restrittive dell’UE e la risposta in termini di accoglienza di centinaia di profughi. A margine del vertice dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, monopolizzato come prevedibile dall'invasione dell'Ucraina, il Responsabile agli Esteri ha fatto una serie di bilaterali.

Nel video, in collegamento da Lodz, il Segretario agli Esteri, Luca Beccari