Impegno politico e responsabilità sociale: il Presidente CEI, Cardinal Bassetti a San Marino

“Porre al centro della vita sociale la dignità della persona: tutela della vita, sostegno alle famiglie, promozione di un lavoro degno per tutti, proponendo un modello di sviluppo contrario alla cultura dello scarto e orientato allo sviluppo integrale della persona”. Nella giornata che celebra il patrono di governanti e amministratori, San Tommaso Moro, la Diocesi San Marino-Montefeltro invita alla responsabilità e detta le priorità dell'agire in politica. Un richiamo a tutti a dare il proprio contributo alla società di cui è parte, ma rivolto soprattutto a chi è impegnato al servizio della politica. La Diocesi lancia così le giornate di riflessione e preghiera per i politici “per risvegliare le coscienze all'impegno politico – scrive – far sentire a chi è impegnato in politica la vicinanza della comunità cristiana e suscitare nei giovani il desiderio di partecipare alla vita sociale”. Oggi a San Marino il Presidente della CEI, Cardinal Gualtiero Bassetti: sarà ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti nel pomeriggio, mentre alle 20.45 alla Sala Montelupo di Domagnano sarà protagonista, insieme al Vescovo Monsignor Andrea Turazzi del momento di riflessione a tema “L'impegno sociale tra profezia e concretezza. L'esperienza di Giorgio La Pira”.