All’Ambasciata di San Marino in Italia, a Roma, questa mattina è presente il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, che ha in programma un incontro con gli Ambasciatori dell’Unione Europea accreditati in Italia, per aggiornarli sulla conclusione dell’iter della fase negoziale dell’accordo di associazione di San Marino con l’Europa.