Incubatore "Libera": progetto affidato alla società civile

Sentiamo il capogruppo Ssd

“Parlare di qualcosa di nuovo che possa avere un senso anche rispetto al futuro”: è questa l'esigenza - si è detto - che ad oggi avverte il Paese e che ha mosso Sinistra Socialista Democratica, Civico10 e ReS – Riforme e Sviluppo, ad avviare il nuovo incubatore “Libera”.



“Vogliamo dare in mano alla società civile questo progetto – insiste Morganti - per renderlo qualcosa di significativamente trainante per una nuova San Marino”. L'incubatore basa il metodo proprio sulla volontà di ricerca del confronto, strizza l'occhio alla sinistra ma non si focalizza su sigle o appartenenze, punta a riaggregare progressisti, riformisti e liberali, parlando più alla testa che alla pancia delle persone. La giusta sintesi tra populismo e conservatorismo.

Guarda l'intervista a Giuseppe Maria Morganti, Capogruppo SSD