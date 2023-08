Investimenti: Righi incontra il ministro Al Falih, "possono partire progetti comuni in tempi celeri"

Il Ministro degli Investimenti saudita, Khalid Al Falih e il Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi

Scambi sempre più assidui tra San Marino ed Arabia Saudita, dialogo aperto su diversi fronti, dal turismo allo sport con nuove forme di collaborazione allo studio. Ma il focus del momento è sugli investimenti, pubblici e privati: l'Arabia Saudita, pronta ad entrare anche nell'alleanza Brics dal 2024 sotto la mediazione cinese, approfondisce la conoscenza del tessuto economico sammarinese con una full immertion di due giorni: il primo, mercoledì 30 agosto, a San Marino con incontri di natura più spiccatamente imprenditoriale. Una delegazione del Ministero degli Investimenti saudita, guidata dal vice ministro Badr Albadr, è stata accolta a Palazzo Begni per approfondire temi economici in particolare legati al mondo della sanità e health care, space economy – asset sul quale la potenza mediorientale sta puntando molto - e aziende ad alto contenuto tecnologico. A seguire l'incontro proprio con i vertici dell'ANIS.

Tutti temi ripresi oggi a Milano nel bilaterale tra il Ministro degli Investimenti saudita, Khalid Al Falih e il Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi allo scopo di finalizzare una collaborazione fattiva tra le due realtà. “Ci sono progetti comuni che possono partire in tempi celeri – anticipa Righi – siamo perfettamente allineati”. Al netto delle chiare diversità, i due Paesi si dimostrano uniti dall'interesse per lo sviluppo e le nuove frontiere dell'economia, “basti pensare al progetto Saudi Arabia 2030 che però a differenza del nostro 'San Marino 2030' non si è arenato” – commenta amaro Righi. Entro l’anno saranno predisposti documenti che possano favorire il consolidamento dei rapporti mentre proseguiranno i tavoli tecnici e di confronto. Occhi puntati nel frattempo sull'evento 'San Marino Aerospace', che si terrà in territorio nell'ottobre prossimo, e che, forte del sostegno ministeriale, vedrà la presenza di una delegazione saudita.