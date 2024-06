La Fratellanza di Genova risponde a Rete: "Viaggi a nostre spese, segno di attaccamento al Paese"

La presidente della Fratellanza Sammarinese della Liguria, Marina Carla Barulli, si dice sorpresa e indignata dalle parole espresse dal candidato Matteo Zeppa che, nella conferenza di chiusura della campagna elettorale di Rete, aveva parlato di "viaggi barattati" con i concittadini genovesi per recarsi alle urne.

L'evento elettorale - scrive - 'è stato solo un modo per permettere un viaggio ludico ai nostri concittadini che hanno onerosamente sostenuto le spese di tale soggiorno senza ricevere alcunché in cambio o favore alcuno'. L'organizzazione più che ventennale di gite in terra sammarinese da parte della Comunità Ligure è la 'dimostrazione di un attaccamento che va al di là di qualsiasi colore o fazione politica'.

Si dice 'certa di un fraintendimento del candidato Zeppa', chiede 'formali scuse e si riserva di agire nelle sedi opportune' per la tutela degli interessi della Fratellanza dei Sammarinesi Liguri.