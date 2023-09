La politica cerca punti di incontro: verso una proposta di mediazione del Governo alle opposizioni

Sbloccare l'impasse sull'assestamento di bilancio. Ieri a Palazzo Begni il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, affiancato dal responsabile della politica estera Luca Beccari, ha riunito insieme alla maggioranza, tutte le forze politiche di opposizione per trovare punti d'incontro. Le residenze fiscali non domiciliate si confermano lo scoglio da superare, ma qualcosa si muove. Avanzata dalle opposizioni la proposta di far slittare l'applicazione della norma a dopo la firma dell'accordo di associazione con l'Unione europea. Proposta su cui Governo e maggioranza hanno dato disponibilità a ragionare “purché ciò che verrà introdotto – spiega Gatti – abbia valenza tecnica e non soltanto squisitamente politica”. Fra oggi e domani l'impegno assunto è quello di inviare alle opposizioni una proposta di mediazione. Gatti dà atto alla minoranza di aver dimostrato disponibilità nel trovare la quadra, sulla base delle argomentazioni politiche sul tavolo. Sullo sfondo infatti la necessità di chiudere in tempi celeri la partita dell'assestamento di bilancio senza ulteriori impedimenti che possano “creare disagi all'Amministrazione”.