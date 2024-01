La ratifica del contratto PA e poi la legge sulla fibromialgia

Su proposta del Congresso di Stato, il Consiglio, in seduta serale, ha nominato il Comitato Sammarinese di Bioetica. Confermati Lucia Selva, esperta in materie giuridiche; Luisa Maria Borgia, esperta in bioetica e Giorgio Cantelli Forti, esperto in ricerca e sperimentazione clinica. Il presidente e il vice-presidente nella seduta di insediamento dell'organismo. Due soli avvicendamenti negli altri 10 componenti il comitato, ciascuno dei quali con competenze specifiche medico-sanitarie ma anche in ambiti come la filosofia e la teologia.

Su proposta del Segretario al Territorio Stefano Canti, messe in votazione in anticipo ed approvate cinque delle nove pratiche di permuta o assegnazione di terreni pubblici, previste al comma 26, che come altri commi rischia di slittare alla sessione successiva. La seduta odierna, convocata dalle 14 alle 21, riprende con il dibattito sulla ratifica dei contratti della Pa e del personale salariato dell'Azienda dei lavori pubblici. A seguire il pdl sulle norme a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia.