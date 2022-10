La Repubblica di San Marino ha 5 nuovi ambasciatori

Relazioni dal 1982, elevate nel '96 per contatti particolarmente intensi sul piano culturale, nel rapporto tra le due Università – di San Marino e dell'Avana, e un legame forte fra le comunità, che ha portato nel 2007 alla nascita dell'Associazione San Marino-Cuba. Mirta Aurora Granda Averhoff è il nuovo ambasciatore della Repubblica di Cuba. Nel presentarla, il Segretario agli Esteri Luca Beccari ricorda l'appoggio nel multilaterale, presso l'ONU, nella condanna ad ogni forma di embargo.

Relazione recenti – dal 2006 –, ma anche tanti ambiti di dialogo da esplorare tra San Marino e la Mongolia, dall'ambito politico ed economico al multilaterale. Nell'esprimere apprezzamento per le bellezze del Titano, Tserendorj Narantungalag presenta le credenziali quale ambasciatore di Mongolia.

Verso i 50 anni di relazioni diplomatiche con la Romania, il Segretario Beccari ricorda gli accordi contro le doppie imposizioni e per lo scambio di informazioni; la cooperazione nella cultura, nel turismo, nello sport, così come la presenza di una delle comunità estere più numerose sul Titano. Una comunità, quella romena, ben integrata: lo ricorda l'ambasciatore Gabriela Dancau, fissando come prioritaria la promozione dei rapporti sul piano economico.

Tsovinar Hambardzumyan è il nuovo ambasciatore della Repubblica di Armenia. Relazioni recenti, da 15 anni, vicinanza i organismo quali il Consiglio d'Europa, ma anche condivisione valoriale, a partire dall'identità cristiana, in una data importante per l'identità dei due popoli. 301 d.C. - ricorda – fondazione della Repubblica, ma anche l'anno in cui l'Armenia adottava il cristianesimo come religione di Stato.

Presenta le credenziali alla Reggenza, proprio nelle ore dei festeggiamenti per i 15 anni di relazioni l'ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, Duong Hai Hung.