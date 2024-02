Lavori al Cinema Turismo, RF: “Manca ancora la concessione edilizia”

Repubblica Futura interviene critica sull'avvio dei lavori al complesso del Cinema Turismo: “Nonostante gli annunci – scrive – manca la concessione edilizia, e l'aggiudicazione della gara, che deve ancora partire, avverrà nella prossima legislatura”. Alla Segreteria al Territorio e alla Direzione dell'Azienda per i Lavori Pubblici imputa poi "mancanza di progettualità sull'area e, più in generale, sulla pianificazione urbanistica del Paese", accusandoli di “propaganda” in chiave elettorale.