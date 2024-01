Libera, con una nota, interviene sulla situazione dei giovani a San Marino, tornati a sperare nel “posto sotto lo Stato” quale unica alternativa al rischio “precariato”. “Vogliamo ascoltare e dare speranza ai giovani sammarinesi – scrive Libera non indebitando il Paese senza ritorno come fatto in questa legislatura ma studiando un piano per ridurre il debito estero, costruendo un progetto economico su misura per loro e capace di cogliere i loro sogni, le loro necessità”.