Libera invoca un "tribunale che funzioni" e attacca Berti (NpR)

“Vadano avanti i processi”. Così Libera che invoca “un Tribunale che funzioni e restituisca il maltolto alla collettività”. Dito puntato in particolare contro il consigliere di NpR, Gian Nicola Berti: “Ci chiediamo – scrivono - cosa muova il suo ragionamento quando spesso esplicita il suo disegno, schernendo chi, quel quadro intralcia, e se il dover comunque trovare costanti appigli – continuano - per gettare ombre su chi non ha la sua stessa visione, stia diventando la sua unica modalità di fare politica”. Per Libera, in definitiva, “l'equidistanza andrebbe mantenuta in ogni occasione in un contesto così delicato come quello della giustizia, cercando di lasciare fuori i propri interessi di parte, perché si rischia di apparire davvero fortemente inopportuni”.