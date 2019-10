Libera: “Nasciamo in discontinuità con la prima parte di Legislatura”

MIS scioglie le riserve, Libera le accoglie dicendo: “Siamo pronti a lavorare insieme sulla proposta programmatica che dovrà fare la differenza in prospettiva”. La piattaforma politica, che riunisce componenti di Ssd, Civico10 e Riforme e Sviluppo, si definisce in “discontinuità con la prima parte di Legislatura e in continuità con il percorso di riappacificazione e nuovo metodo portato avanti da una componente rilevante dell'ex maggioranza”. Nuovo metodo, specifica, “maggiore condivisione, no allo scontro, sì all'interesse del Paese e risultati concreti”.