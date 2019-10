Movimento ideali socialisti farà parte di "Libera"

Riunito nella serata di ieri il direttivo di Movimento ideali socialisti: al centro del dibattito l'adesione al progetto politico Libera. Per il successo di questo progetto per M.I.S. era necessaria una rottura con la prima fase della scorsa legislatura. Dopo aver ricevuto rassicurazioni in questo senso il direttivo ha deliberato il proprio “pieno e incondizionato appoggio” alla piattaforma politica “Libera". Alle prossime consultazioni elettorali farò dunque parte di questa lista unica.