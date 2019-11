Lunedì Rete propone incontro su PA

Un incontro sulle nuove sfide della PA, affinché sua in grado di adattarsi ai cambiamenti dinamici e spesso radicali dell’economia e della società. In un mondo sempre più “connesso” ma incerto, le metodologie che hanno riscosso successo in passato non sono più sufficienti e adeguate a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese del futuro. La capacità di rispondere ai bisogni di oggi e di anticipare quelli di domani, adattandosi agilmente ai cambiamenti, deve quindi diventare una caratteristica permanente del settore pubblico. In particolare, la pubblica amministrazione del domani deve essere fondata sui principi dell’etica, dell’efficienza, dell’efficacia e della responsabilità. Sarà dunque dedicato alla PA il nono appuntamento del ciclo di serate pubbliche “Dall’Aula alla piazza”, lunedì 11 novembre, ore 21, Centro Sociale di Dogana promosso da Rete.