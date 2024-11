Manovra di bilancio, oltre 4.500 gli emendamenti alla manovra di bilancio

Le interviste a Alessandro Cattaneo, Riccardo Molinari e Carlo Calenda

Dopo essersi vista respingere, per ben due volte, la decisione di trattenere alcuni migranti nel centro in Albania dal Tribunale di Roma, la maggioranza punta a cambiare le regole proprio riguardo alla convalida dei trattenimenti. Un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Flussi, in discussione alla Camera, chiede infatti che la competenza non sia più della sezione immigrazione del Tribunale, ma della Corte d'Appello di Roma in composizione monocratica. A proposito di emendamenti, sono 4.562 quelli alla manovra, di cui oltre 1.200 dalla maggioranza, nonostante il governo chiedesse morigeratezza.

Si allarga la platea del bonus di 100 euro a Natale, andrà ad oltre 4,5 milioni di contribuenti e non più solo a un milione, perché di fatto viene eliminato il requisito di avere il coniuge a carico.

Per Calenda, Azione, la manovra così com'è non va bene, bisognerebbe dire basta con le mance e iniziare vere politiche strutturali, “Meloni mette zero sulle politiche industriali”, sostiene, “e andremo incontro alla tempesta perfetta”. Non è l'unica previsione, in considerazione delle prossime elezioni regionali.

Nel video le interviste a Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia; Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega; Carlo Calenda, senatore Azione