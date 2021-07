Nicola Renzi lancia l'allarme giustizia: "Io, indagato per anni senza saperlo”

Indagato a sua insaputa, sin da quando era Segretario di Stato alla Giustizia nella passata legislatura, scoprendo solo di recente che il procedimento intentato a carico suo e di altre persone, per attentato ai pubblici poteri - ossia la nota vicenda del “colpo di Stato” che aprì una fase di forte scontro in Consiglio e nel Paese - è stato archiviato dal Commissario della Legge, Elisa Beccari. Notizia, che Nicola Renzi aveva anticipato ieri nella nostra trasmissione Palazzo Pubblico, e oggi approfondita in conferenza stampa. “A quattro anni di distanza, - fa notare - scopriamo che all'interno di quel percorso ci fu un esposto fatto da Valeria Pierfelici che aveva per contenuto l'accusa di aver minato il suo ruolo di magistrato dirigente. Qualcosa di inaudito e inaccettabile, - tuona – essere indagato senza saperlo e senza essere mai stato ascoltato per poter dare la mia versione dei fatti. Il cortocircuito tra politica e magistratura non può arrivare al punto di denunciare qualcuno per atti politici svolti come rappresentante delle Istituzioni – obietta, pensando alle pesanti conseguenze che avrebbe potuto subire se, da Segretario di Stato, fosse stato raggiunto da comunicazione giudiziaria. “Sia chiaro – assicura – che su questi fatti andremo fino in fondo”.

Repubblica Futura guarda poi con preoccupazione alla medicina di base. “Ambulatori chiusi, - ricorda Maria Katia Savoretti - cittadini costretti per ore al telefono solamente per poter parlare col proprio medico, figuriamoci per essere visitati. Ciò porta a rivolgersi a cure private o ad andare oltre confine”. “Una situazione non più sostenibile – avverte.

Altra questione calda, i ritardi nel riconoscimento del green pass. "C'è come noto un problema strutturale legato al vaccino Sputnik non autorizzato da EMA, ma persino per chi è vaccinato Pfizer il green pass - afferma Andrea Zafferani - al momento non è valido. Il Governo in tanti mesi di campagna vaccinale non è stato in grado non solo di trovare un modo tecnico per rendere il green pass sammarinese riconosciuto a livello italiano ed europeo, ma nemmeno a trovare un modo almeno con l'Italia per far sì che il nostro vaccino fosse riconosciuto".

