Npl, Giustizia e Sanità alla prova del Consiglio

Quattro giorni di Consiglio, a partire da martedì 24 agosto, con un ordine del giorno denso di temi importanti. Arrivano in seconda lettura, per l'approvazione definitiva, i due pdl – presentati dalla Segreteria alle Finanze - per la cartolarizzazione dei crediti. L'obiettivo e di consentire alle banche di trasformare gli Npl, ovvero i crediti non performanti, in liquidità fresca. Durante la seduta prenderà intanto avvio l'iter legislativo del pacchetto giustizia portato dal Segretario competente Ugolini, consistente in quattro progetti di legge, per la riforma dell'ordinamento e del consiglio giudiziario, la riforma del codice di procedura penale, la commissione affari di giustizia.

Ci sarà anche il riferimento del Congresso di Stato sul sistema sanitario con relativo dibattito e all'esame dell'aula arriveranno le dimissioni del direttore Iss e un punto della situazione sul Comitato esecutivo, oltre al piano sanitario e sociosanitario ed il progetto di realizzazione del nuovo ospedale.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a ratificare il decreto Reggenziale che porta da 15 a 18 i membri delle commissioni consiliari permanenti includendo nelle ripartizioni anche il gruppo misto salito a tre componenti con le due consigliere fuoriuscite da Rete. Critiche da parte di Rf e Libera sull'importo – 35mila euro - e la modalità adottate per la scelta di una consulenza di natura giuridica ed anche per un pdl su Collegi sindacali e Sindaci revisori di nomina consiliare. In ratifica una serie di decreti - compreso quello per il reclutamento e la carriera nelle forze dell'ordine – e l'aula dovrà esprimersi su tre istanze d'arengo.

