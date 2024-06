Nuovo governo: Democrazia e Libertà e Libera/PS-PSD oggi dalla Reggenza per ricevere il mandato

Nella serata di mercoledì le coalizioni Democrazia e Libertà e Libera/PS-PSD hanno annunciato di aver raggiunto un accordo condiviso per la formazione della XXXI Legislatura. In mattinata le due coalizioni andranno dai Capitani Reggenti per richiedere il mandato per la formazione del nuovo governo, scegliere quelli che saranno i nuovi rappresentanti delle Segreterie di Stato e definire le deleghe. Il programma dell'esecutivo condiviso dalle forze politiche verrà presentato alla cittadinanza entro i prossimi giorni.