Obbligo vaccinale, Npr ritira emendamento in cambio di Odg con impegno a valutarlo ma è scontro tra Rete e DML

In apertura di seduta il gruppo consiliare di Npr, su richiesta del Segretario Pdcs Giancarlo Venturini, ha ritirato l'emendamento per introdurre a San Marino l'obbligo vaccinale over 45, ma con l'impegno dell'aula ad approvare un ordine del giorno sull'ipotesi di introdurlo, una volta approfonditi gli aspetti giuridici e scientifici.

Per Libera ed RF l'accaduto è “un pessimo spettacolo” e smentisce, di fatto, la “ritrovata coesione” in maggioranza dopo le divergenze di fine anno culminate nelle dimissioni di Ciavatta, poi rientrate. Marco Nicolini, di Rete, intervenendo a titolo personale, ha attaccato Domani Motus Liberi affermando che ha tenuto in scacco la maggioranza fin dal primo giorno e quindi “Dobbiamo pensare ad una alternativa”. A stretto giro la replica Dml con Gaetano Troina: “Da inizio legislatura ci siamo limitati ad esprimere nostre opinioni e continueremo a farlo”.

“Concordo con chi dall'opposizione – ha commentato il Segretario di Stato alla Sanità Ciavatta – dice che è andato in scena uno spettacolo ridicolo. Serve una riflessione in maggioranza. Qualcuno non ha tenuto fede alla parola data quando le mie dimissioni sono state respinte all'unanimità”.