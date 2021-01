Il Consiglio riparte dalle modifiche al proprio regolamento

Domani torna a riunirsi il Consiglio Grande e Generale. Si riparte dal Progetto di legge qualificata “Modifica al Regolamento Consiliare” che approda in Aula in prima lettura. All'ordine del giorno anche l'accordo tra San Marino e l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. A seguire tre Istanze d'Arengo e la legge – in seconda lettura - in materia di omologazione di veicoli. All'ultimo comma le modifiche al Codice Penale, con l'introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, comunemente noto come revenge porn. Presentato dai Consiglieri Lorenzo Bugli e Alice Mina, il progetto di legge conclude il suo iter e arriva in Aula per l'approvazione.