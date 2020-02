Oscar Mina nominato 'Special Rapporteur' dell'Assemblea parlamentare

La Delegazione sammarinese dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE PA, nell'ultima Sessione Invernale di Vienna, è stata ricevuta, al termine dei lavori, dal Presidente OSCE PA George Tsereteli e dal Segretario Generale Roberto Montella, per procedere alla nomina di “Special Rapporteur on Disinformation and Propaganda” presso l’Assemblea Parlamentare dell’ OSCE, di Oscar Mina. Il capo delegazione subentra all'ex consigliere Luca Santolini. "Nomina di grande responsabilità, si legge in una nota istituzionale, che valorizza il lavoro svolto in questi anni di permanenza all’interno di questo organismo da parte delle varie Delegazioni".