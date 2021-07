Parlamento europeo: San Marino e piccoli Stati potranno ottenere farmaci e vaccini come ogni altro Stato membro

Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che consente ai piccoli Stati, come San Marino, Andorra, Monaco e Stato del Vaticano, di avere autonomia di approvvigionamento nel settore farmaceutico e vaccinale. In caso di nuovi medicinali e nuovi vaccini, non solo per il Covid-19, San Marino può dunque partecipare all'approvvigionamento come ogni altro Stato membro. Una conquista dunque molto importante, ottenuta grazie all'impegno del Gruppo d'Amicizia inaugurato giorni fa, nel quale convergono parlamentari europei italiani, e che in breve si allargherà a colleghi spagnoli e portoghesi. È sempre grazie al Gruppo, infatti, che San Marino ha ottenuto il proprio Green Pass.