Patto di amicizia, delegazione Giunta di Città a Pyeongchan

Lo scorso agosto la sigla del patto di amicizia e scambio tra il Castello di Città e Pyeongchan, in occasione del ventesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e la Corea del Sud. Poste le basi per una serie di collaborazioni ad ampio raggio dal turismo, l’istruzione e la cultura, e anche il primo impegno concreto con l’invito coreano a partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici giovanili invernali di Gangwon 2024.

Ampia risonanza mediatica a Seoul per la visita della delegazione sammarinese, con il Capitano di Castello, Tomaso Rossini e il Consigliere di Giunta, Alberto Simoncini, accolti dal Sindaco della Città di Pyeongchang Sim Jae-Kook e coinvolti in una serie di eventi e festeggiamenti. Lo scambio dei doni, con la consegna della mascotte dei Giochi Olimpici; interventi in occasioni ufficiali e, tra gli appuntamenti legati alla partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi, anche la visita al PyeongChang Olympic Museum, città ospitante degli storici Giochi Olimpici Invernali 2018, compreso un passaggio sulle piste di gara.

“Ci siamo sentiti accolti e vicini – dice il Capitano di Castello Rossini. Abbiamo ribadito il senso di amicizia e unione, consapevoli dell’importanza di mantenere i contatti per continuare a diffondere i valori della fratellanza e collaborare in vari settori di interesse comune". Visita che è stata occasione per fare conoscere la realtà sammarinese al popolo coreano anche grazie allo spazio dedicato nelle testate locali e con un orgoglio in più, legato alla presenza in Corea per la partecipazione ai Giochi, dell’atleta sammarinese Mattia Beccari, impegnato nelle discipline dello slalom speciale e gigante.